رئيس «الدواء المصرية» يناقش قضايا المهنة أثناء زيارته لنقابة الصيادلة

استقبلت النقابة العامة لصيادلة مصر، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال زيارته اليوم الاثنين للنقابة، للمرة الأولى منذ إنشاء الهيئة.

يأتى ذلك في إطار الحرص على التعاون المشترك بين النقابة والهيئة، لمناقشة قضايا مهنة الصيدلة وإيجاد حلول لها.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة الثلاثية لإدارة النقابة العامة للصيادلة، التي تضم الأستاذ الدكتور عبدالناصر بدوي سنجاب، والأستاذة الدكتورة فاتن عبد العزيز فتح الله، والنائب الدكتور كريم بدر حلمي، بحضور نقباء النقابات الفرعية بالمحافظات.