بعد مد حظر تصديره.. هل تتراجع أسعار السكر في الأسواق؟

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار مد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر يخدم مصلحة المواطن، خاصة مع اقتراب موسم إنتاج السكر من البنجر والذي يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يؤدي لزيادة المعروض من السكر.

تراجع أسعار السكر

وأوضح الفندي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قرار مد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر جاء مكملا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الخاصة باستيراد كميات من السكر، وبالتالي فمن المتوقع أن يزداد المعروض بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، ومع زيادة الكميات المعروضة في الأسواق، من المقرر أن تتراجع أسعار السكر.

أسعار السكر في مصر

وأشار رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، إلى أن أسعار السكر ستتراجع بشكل تدريجي إلى الوضع الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مع زيادة المعروض منه في الأسواق، كما أن أي انخفاض لأسعار السكر يؤثر بالانخفاض على أسعار الحلويات.

حظر تصدير السكر

وكان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارًا باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.