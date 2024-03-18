«الحمد لله».. أول رد من خطيبة المطرب مسلم بعد انفصالهما

كتبت يارا تامر، خطيبة المُطرب مسلم السابقة، في أول رد لها بعد إعلان مُسلم فسخ الخطوبة، بدقائق وقالت: «عقول فارغة وتطفلات غبية ومشاعر كاذبة، ناس محبين للكلام المستهلك».

يارا: الحمد لله أن كل حاجة بانت بدري

وكتبت يارا أيضًا ستوري آخر عبر صفحتها على إنستجرام: «الحمد لله أن كل حاجة بانت بدري، جت بسيطة».

وأعلن المُطرب مُسلم فسخ خطوبته، وذلك بعد 18 يوما فقط من الخطوبة، التي احتفل بها يوم 29 فبراير الماضي، وذلك على إحدى الفتيات من خارج الوسط الفني، في حفل حضره الأصدقاء المُقربون من الطرفين.

ونشر مُسلم ستوري عبر إنستجرام قال فيها: «خلصت يا جماعة»، كما حذف جميع الصور التي تجمعهما، وصور الخطوبة من على صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا.

وتأتي خطوبة مسلم من هذه الفتاة بعد طلاقه بشهرين فقط من زوجته السابقة ميكا البغدادي، كما سبق وأعلن في شهر ديسمبر 2023 الماضي، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».