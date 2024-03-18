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دراما المتحدة

أول تعليق من مسلم بعد فسخ خطوبته: «خلصت ياجماعة»

كتب:

أميرة عزالدين
09:06 م | الإثنين 18 مارس 2024
فسخ خطوبة مسلم

فسخ خطوبة مسلم

فاجىء مطرب المهرجانات مسلم جمهوره، بفسخ خطوبته من خطيبته يارا، التي أعلن ارتباطه بها رسميًا قبل أسابيع، وأقام حفلا كبيرا للاحتفال بهذه المناسبة داخل قصر البارون.

أول تعليق من مسلم بعد انفصاله

وفى أول لـ مسلم تعليق له، أعلن من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خاصة الاستوري، أن حكايته مع خطيبتهانتهت قائلا: «خلصت يا جماعة».

الجمهور لـ مسلم : أسرع موف أون

كان مسلم احتفل بحفل خطوبته منذ أسابيع قليلة على فتاة من خارج الوسط الفني، بعد انفصاله رسميًا عن زوجته ميكا البغدادي، الذي أثار حالة كبيرة من الجدل بين جمهوره، لعدم وجود فترة زمنية كبيرة بين الانفصال والارتباط مرة أخرى، وعلق الكثيرون: «أسرع موف أون».

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