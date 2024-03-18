أمطار رعدية تضرب 15 محافظة خلال الساعات المقبلة.. هل تصل إلى القاهرة؟

رفعت 15 محافظة حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، إذ تتعرض المحافظات إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وذلك بالتزامن مع نوة الشمس الكبرى.

أمطار تضرب 15 محافظة في الساعات المقبلة

وتتعرض 15 محافظة وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، جنوب سيناء، البحر الأحمر» إلى سقوط أمطار رعدية إلى متوسطة على فترات متفاوتة على مدار الساعات المقبلة.

نصائح للمواطنين أثناء الطقس السيئ

وحذرت الجهات المعنية في هذه المحافظات، المواطنين بضرورة اتباع عدة تعليمات في أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للرمال والأتربة وجاءت كالآتي:

- ارتداء الكمامات في أثناء الرياح نظرًا لوجود الأتربة العالقة

- القيادة بسرعات منخفضة في أثناء الأمطار والرياح نظرًا لحجب الرؤية الأفقية أحيانًا

- ترك مسافة آمنة بين السيارات في أثناء القيادة

- التوقف عن القيادة في حال الأمطار الغزيرة وحجب الرؤية

- عدم الوقوف أسفل المنازل الآيلة للسقوط.

وضربت «نوة الشمس الكبرى» المحافظات اليوم، إذ تعرضت محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري إلى سقوط أمطار غزيرة امتدت إلى القاهرة الكبرى وجنوب وشمال الصعيد.