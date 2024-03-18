هجرس ينقذ جوني من قبضة شقيق المرحومة في الكبير أوي 8 الحلقة 8.. الحالة اشتغلت

مشاهد كوميدية شهدتها أحداث الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، بعد محاصرة الشرطة البنك المتواجد فيه حزلقوم والعصابة ومربوحة، وأيضا شهدت بحث «جوني» عن «سيف»، موظف البنك الموجود لديه مفتاح الخزنة.

وفاة والدة موظف البنك

ذهب جوني إلى مكان سكن سيف ويتفاجأ بسرادق عزاء والدته، ليسأل عنه، وتخبره إحدى النساء اللواتي يجلسن في السرادق أنه ذهب لدفن جثمانها في مقابر الغفير، كما أنها أخبرته بعدم التحدث أمام شقيق المرحومة لأنه يعاني من اضطرابات نفسية، ما يجعل الحالة تتطور معه عند سماعه خبر الوفاة لأنه يحب شقيقته لدرجة كبيرة.

لم ينتبه جوني لنصيحة إحدى النساء، إذ حكى أمام شقيق والده سيف خبر وفاتها ليأتي على الفور وينقذه هجرس مسرعا، بالغناء عن الأم أمام الشاب، حتى يتمكن من الهروب هو وجوني من أمامه.

وخلال أحداث الحلقة طلب حزلقوم من نفادي أن يوزع الأسلحة البلاستيكية على الرهائن ولكنه يتلخبط ويعكس الأسلحة، لذلك عند دخول الشرطة البنك أطلق الدكتور ربيع النار ظن منه أنه مسدس بلاستيك ليصاب طبازة برصاص في كتفه.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ومن المقرر أن يعرض مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it، حيث شارك به العديد من الفنانين ومنهم رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.