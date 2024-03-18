أشهر مقابر الدراما.. ماذا قال جوني عن «ترب الغفير» في الحلقة 8 من الكبير أوي 8؟

أحداث كوميدية كثيرة شهدتها الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، دارت حول استكمال جوني وباقي عصابته تنفيذ خطة سرقة البنك، كما شهدت أحداث الحلقة إشارة «جوني» إلى مقابر الغفير، فما حكاية مقابر الغفير أقدم مقابر في الدراما؟

مقابر الغفير في مسلسل الكبير أوي 8

جاءت إشارة «جوني» إلى مقابر الغفير في الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8 خلال ذهابه للبحث عن «سيف» مدير البنك الذي يريدون سرقته، الذي معه مفاتيح الخزنة، وعند ذهابه إلى مكان سكنه يتفاجئ بسرادق عزاء والدته، وأنه ذهب لدفن جثمانها في مقابر الغفير، وهو ما قالته له إحدى النساء اللواتي يجلسن في السرادق.

لم يفهم «جوني» المقصود بمقابر الغفير، بل اعتقد أنها تخص شخص بعينه وهو «الغفير» ما جعل الحديث يسير في إطار كوميدي، ينتهي بقوله أنه سيلجأ إلى أحد مواقع المعلومات للبحث عن مقابر الغفير ومعرفة قصتها، فما قصة مقابر الغفير؟

قصة مقابر الغفير وسر اسمها

مقابر الغفير هي منطقة في مدينة القاهرة، تبدأ من استاد نادي المقاولين العرب إلى جامع الشرطة في منطقة صلاح سالم، لها طابع خاص يميزها عن غيرها، من حيث التنسيق الشديد وتقسيم المساحات التي تتراوح بين 200-500 مترًا، كما تحتوي على عداد مياه وكهرباء.

وتقسم ملكية مقابر الغفير وتحمل شوارعها أسماءً مختلفة، مثل الأمير شمس الدين وقرقماش وقنصوة والملك المظفر أحمد والأمير حوش قدم، وينتهي شارع الخاصة الملكية بمقابر الملك فاروق وأسرته والأميرة شويكار، والملكة ناريمان، كما تضم هذه المنطقة مقابر المماليك قشتمر والسلطان الظاهر وقايتباي وقنصوة، وغيرهم من المماليك، ويعود تسمية مقابر الغفير بهذا الاسم إلى «قبة الغفير» التي تتوسط المكان وهو الحارس المسؤول عن المساجد التي شيدت مع مقابر المماليك.

وبحسب كتاب «العشوائيات الآمنة» الصادر عن مركز «شفافية» للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى، فإن مقابر القاهرة التاريخية كانت تمتد حول أطراف مدينة القاهرة وكانت نشأتها على مراحل تاريخية متعاقبة، بدأت منذ الفتح الإسلامي، وما تلاها من عصور حتى عصرنا الحالي.