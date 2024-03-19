موعد عرض الحلقة 9 مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة.. ماذا سيحدث لياسين؟

يستمر مسلسل بيت الرفاعي في تشويق الجمهور بأحداث مثيرة بشكل يومي، إذ يرغبون في معرفة ما سيحدث للدكتور ياسين الذي يؤدي دوره الفنان أمير كرارة خلال هروبه من الشرطة وابن عمه، في محاولة منه لمعرفة من قتل والده وحاول اتهامه بذلك.

ونرصد في السطور التالية، موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة.

ويكون موعد عرض الحلقة 9 مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة على قناة on الساعة 9 مساء، والإعادة 1:30 صباحًا، و9:45 صباح اليوم التالي لعرض الحلقة.

وموعد عرض الحلقة 9 مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة على قناة on drama، الساعة 2 صباحًا و6:15 صباحًا و4:45 مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك أمير كرارة في بطولة مسلسل بيت الرفاعي كل من أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، صفاء الطوخي، ملك قورة، محمد لطفي، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج نادر جلال.

ملخص مسلسل بيت الرفاعي

ومسلسل بيت الرفاعي تدور أحداثه حول أحمد فؤاد سليم الذي يعمل في تجارة الآثار وعندما يعلم ابنه أمير كرارة بذلك يبتعد، ويقرر الأب أن يجعل ابن شقيقه وهو أحمد رزق أن يكون كبير العائلة من بعده ما يسبب مشكلات، وبعد ذلك القرار يتوفى الأب بعد نقاش حاد بينه وبين أمير كرارة ويتم اتهامه بقتله وتتوالى الأحداث.