رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ملخص الحلقة 8 من مسلسل صدفة.. شخص مجهول يختطف ريهام حجاج

كتب:

آية أشرف
09:47 م | الإثنين 18 مارس 2024
مسلسل صدفة الحلقة 8

مسلسل صدفة الحلقة 8

أحداث مثيرة شهدتها أحداث الحلقة 8 من مسلسل صدفة؛ إذ بدأت بإقناع طارق «عصام السقا» لصاحبة المنزل بالتنازل عن محضر الآداب التي حررته ضد صدفة «ريهام حجاج»، قبل أن تخرج معه ويعترف لها مجددا بحبه لها، قبل أن ينتزع المشهد، عمه «رشدي الشامي»، لتعتدي «صدفة» عليه مستخدمة زجاجة، أصابته في رأسه.

أحداث الحلقة 8 من مسلسل صدفة

وشهدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل صدفة، اختطاف ريهام حجاج في النهاية؛ إذ حضر لها شخص بسيارة  فور وصولها للمدرسة، وأرسل لها وسيط، لتذهب له على الفور، لكن عند وصولها إلى باب السيارة جرى اختطافها. 

وربما يكون من اختطفها رشدي الشامي، انتقاما منها، أو وصل خالد الصاوي إليها.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدى الشامي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

اقرأ المزيد:

مسلسل صدفة الحلقة 8.. ريهام حجاج تعتدي على رشدي الشامي 

موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج

مسلسل صدفة الحلقة 8.. هل تقاطع ريهام حجاج شقيقتها؟

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 8 على قناة DMC اليوم.. ريهام حجاج في ورطة
بقلم آية أشرف