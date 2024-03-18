ملخص الحلقة 8 من مسلسل صدفة.. شخص مجهول يختطف ريهام حجاج

أحداث مثيرة شهدتها أحداث الحلقة 8 من مسلسل صدفة؛ إذ بدأت بإقناع طارق «عصام السقا» لصاحبة المنزل بالتنازل عن محضر الآداب التي حررته ضد صدفة «ريهام حجاج»، قبل أن تخرج معه ويعترف لها مجددا بحبه لها، قبل أن ينتزع المشهد، عمه «رشدي الشامي»، لتعتدي «صدفة» عليه مستخدمة زجاجة، أصابته في رأسه.

أحداث الحلقة 8 من مسلسل صدفة

وشهدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل صدفة، اختطاف ريهام حجاج في النهاية؛ إذ حضر لها شخص بسيارة فور وصولها للمدرسة، وأرسل لها وسيط، لتذهب له على الفور، لكن عند وصولها إلى باب السيارة جرى اختطافها.

وربما يكون من اختطفها رشدي الشامي، انتقاما منها، أو وصل خالد الصاوي إليها.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدى الشامي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.