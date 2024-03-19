مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8.. القبض على شريف سلامة

من أبرز الأحداث التي شهدتها الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد +1، الخلاف الذي حدث بين شريف سلامة ويجسد دور «أحمد»، وابنته لينا صوفيا «فريدة»، إذ تحب الأخيرة صديقها وتريد الخروج معه، لكن والدها يرفض ذلك بشدة ويحاول منعها منه، ويأمرها بأنّ تنهي علاقتها به خاصة بعد أنّ أشترى لها كلبًا.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8

وتسعى الجدة في الصلح بين أحمد وابنته، وتحاول أنّ تجعله يتركها تحتفظ بالكلب لكنه يرفض ذلك، لتحاول إقناع فريدة بأن تتخلى عن الكلب لأنه قد يشكل خطرًا عليها وتأمرها بأن تتخلص منه.

وتستطيع «ملك» الدكتورة التي يحبها «أحمد»، إقناعه بأنّ يبقي على كلب ابنته فريدة، فيقرر أنّ يجلبه لها في صندوق، ويقدمه كمفاجأة في بيت والدته في أثناء زيارتهم إلى هناك، لتفرح فريدة بذلك وتعود العلاقة بينها ووالدها.

«أحمد» يتعرض للطرد في المطعم

ويذهب «أحمد» رفقة زوجته ليلى «دينا الشربيني» إلى حفل الهالوين متنكرين، وكأنهما سيتعرفان على بعضهما البعض من جديد، لكن أحمد لم يستطع أن يتقن الدور المنوط له القيام به، فيعيد الكرة أكثر من مرة، وهنا يظن الحاضرون أنه رجل غريب يحاول التحرش بليلى، فيطلبون له مدير المطعم حتى يطرده في الوقت الذي كانت فيه ليلى في الحمام.

ويحاول «أحمد» جاهدًا أن يقنع مدير المطعم أن هذه المرأة زوجته وأنه لا يتحرش بها، بل هما يتنكران، لكن جهوده تذهب سدى لأنه لم يستطع أن يثبت له كلامه بعد محاولات عدة للاتصال بليلى لكنها لا ترد، وهنا يسمله المدير إلى شرطة السياحة، لتنتهي الحلقة 8 من مسلسل كامل العدد +1.