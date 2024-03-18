ملخص الحلقة 8 مسلسل كامل العدد +1.. دينا الشربيني تتسبب في تسليم زوجها للشرطة

بدأت الحلقة 8 من مسلسل كامل العدد +1 بحالة التوتر والخجل التي كانت تعيشها ليلى التي تسجد شخصيتها دينا الشربيني، وذلك بعد أن دخل عليها ابنها شريف صحبة أصدقائه أثناء وصلة الرقص التي كانت تمارسها مع زوجها أحمد الذي يؤدي دوره شريف سلامة.

ملخص الحلقة 8 من مسلسل كامل العدد +1

وفي هذه الأثناء حاول زوجها تهدئة روعها، وتوالت الأحداث، وظهرت مشلكة بين أحمد وابنته فريدة، التي تريد الخروج مع صديقها سيف دون إذن أحد، وتريد جلب كلب إلى المنزل، ولكن والدها يحاول منعها من ذلك، إلا أنها تواجه ذلك بالبكاء والشكوى.

وهنا تتدخل جدتها لإقناع أحمد أن يتركها على راحتها، لكنه يرفض ذلك بشدة، ويطلب منها أن تتركه ليربي أولاده وبناته على طريقته، فتذهب الجدة وتحاول إقناع فريدة بأن ما تفعله ليس صحيحا وتأمرها بأن ترجع الكلب من حيث أتت به.

أحمد وليلى يذهبان إلى حفل الهالوين

وهكذا تمر أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8، ويذهب أحمد رفقة زوجته ليلى إلى حفل الهالوين متنكرين، وكأنهما سيتعرفان على بعضهما البعض من جديد، ولكن أحمد لم يستطع أن يتقن الدور المنوط له القيام به، فيعيد الكرة أكثر من مرة، وهنا يظن الحاضرون أنه رجل غريب يحاول التحرش بليلى، فيطلبون له مدير المطعم حتى يزجره في الأثناء التي كانت فيها ليلى ذهبت إلى الحمام.

يجاول أحمد جاهدا أن يقنع مدير المطعم أن هذه المرأة زوجته وهو لا يتحرش بها، بل هما يتنكران، ولكن جهوده تذهب سدى لأنه لم يستطع أن يثبت له كلامه بعد محاولات عدة للاتصال بليلى لكنها لا ترد، وهنا يسمله المدير إلى شرطة السياحة، وتنتهي الحلقة 8 من مسلسل كامل العدد +1 عند هذا الحد.