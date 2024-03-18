مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الثامنة.. هل سيموت زوج حياة؟

يشهد مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الثامنة تطورات ومفاجآت عديدة لأسرة ليلى وأحمد، كما من المتوقع أن يكتشف الجميع مرض زوج حياة التي تجسد شخصيتها الفنانة إسعاد يونس والدة الدكتور أحمد.

وأخفت حياة عن عائلتها أن َّزوجها مريض بشدة، خاصة أنّ الدكتور أخبرها أنَّه سيموت قريبًا وتستمر الأحداث في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الثامنة.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الثامنة

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الثامنة يعرض على شاشة أون دراما يوميا تزامنا مع وقت الإفطار الساعة 6:5 دقائق.

مسلسل كامل العدد الجزء الثاني ينتمي للمسلسلات الاجتماعية العائلية من بطولة الفنانة الشابة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، مع بعض النجوم الكبار أبرزهم إسعاد يونس وميمي جمال.