مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8.. دينا الشربيني تتعرض لموقف محرج

انتهت الحلقة 7 من مسلسل كامل العدد +1 عندما ارتدت دينا الشربيني التي تجسد دور «ليلى» بدلة رقص، وشرعت في الرقص مع زوجها أحمد في سهرة رومانسية، استغلا فيها غياب الأولاد خارج المنزل، ولكن حدث ما لم يكن يتوقعاه.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8

في تلك الأثناء التي كان أحمد وليلى يقضيان فيها وقتا لطيفا، ممزوجا بالغناء والرقص، دخل عليهما ابنها شريف ومعه فريق من النادي الأهلي، فحدثت صدمة كبيرة للزوجين اللذين أحسا بخجل بالغ، وهناك انتهت الحلقة السابقة، لتعقبها حلقة اليوم، برد الفعل الغريب والممزوج بكثير من الخجل والتوتر الذي يملأ ليلى، فدخل عليها أحمد وهي جالسة على طرف سريرها تلطم خديها، فحاول أن يطمأنها ويقول لها إن الأمر أبسط من هذا كله، فهما في النهاية زوجان ولم تفعل ذلك مع أحد غريب.

وفي حلقات سابقة، شهد مسلسل كامل العدد +1 العديد من المنحنيات في علاقة ليلى وأحمد، وذلك بعدما اكتشفت حب الدكتورة ملك له، وهو الأمر الذي جعل الكثيرون ينتظرون مصير العلاقة بينهما وإلى ماذا ستتطور؟

أحداث مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعي لايت، إذ يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية استكمالا لما دار في أحداث الجزء الأول، الذي جرى عرضه في شهر رمضان الماضي، وتبدأ أحداث العمل بولادة ليلى لطفل جديد يطلقون عليه اسم عمر.