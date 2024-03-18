3 فنانين يقرأون الفنجان في مسلسلات رمضان.. أحدهم مفاجأة

تألق العديد من الفنانين في دراما رمضان 2024، وقدموا شخصية قارئ الفنجان، الذي يتحدث عن «الطالع» ويتنبأ بالحظوظ ويحذر من المساوئ.

وكشفت منصة watch it منذ قليل، عن البرومو الرسمي لمسلسل فراولة الذي تخوض من خلاله الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني لعام 2024 ضمن قائمة المسلسلات المقرر عرضها في الجزء الثاني من رمضان.

نيللي كريم قارئة فنجان في فراولة

وخلال البرومو كشف عن الشخصية التي ستقدمها الفنانة نيللي كريم، حيث إن فراولة التي تجسدها خلال أحداث المسلسل تحب قراءة الفنجان، وبالفعل تضمَّن البرومو عددا من هذه المشاهد وهي تقرأ الفنجان، وهذا مفاجأة، خاصة أن الجمهور اعتاد عليها في السنوات الماضية بتقديم أدوار درامية ولكنها تعود هذا العام للكوميديا بعد مسلسل بـ 100 وش الذي قدمته عام 2020.

سارة عبد الرحمن قارئة فنجان في لحظة غضب

ومسلسل فراولة لن يكون المسلسل الأول الذي تضمَّن قراءة الفنجان في مسلسلات رمضان، إذ سبقه مسلسل لحظة غضب، حيث تظهر خلاله الفنانة سارة عبدالرحمن بشخصية فاطمة وهي مُحبة لأعمال السحر والشعوذة ومُحبة لقراءة الفنجان ومؤمنة بها.

فهيم في مسلسل حق عرب

وليس هذا فحسب وإنما أيضا ظهر فهيم الذي يقرأ فنجان المعلم عبد ربه الذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولى ويؤمن بكلامه بشكل كبير وهو السبب وراء انطلاق أحداث المسلسل.