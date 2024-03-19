في ظل الأحداث المتلاحقة والمتصاعدة، يبحث الكثير من الجمهور، عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على شاشة قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 9، الذي ينافس في السباق الرمضاني هذا العام، وتلعب بطولته الفنانة غادة عبد الرازق، التي تجسد شخصية «عايدة»، خاصةً بعد انتهاء الحلقة 8، التي شهدت أحداثا مشوقة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب على CBC في رمضان 2024 الحلقة 9

ويستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على CBC في رمضان 2024 الحلقة 9:

موعد عرض الحلقة التاسعة: 7:30 مساءً

موعد الإعادة الأولى: 1:45 صباح اليوم التالي

موعد الإعادة الثانية: 2:45 مساء اليوم التالي

بداية انتقام غادة عبد الرازق

ويبدو أن الحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب، ستشهد بداية خطة انتقام غادة عبد الرازق «عايدة»، لشقيقها علي الذي جسد دوره الفنان محمود عبد المغني، بعد مقتله، فضلا عن والدها الذي تعرض لشلل نصفي إثر نزيف المخ، بعد الحادث الذي دُبر له.

وشهدت الحلقة السابعة رفض ياسين الذي يجسد دوره الفنان محمد علاء، طلب زوجته عايدة (غادة عبد الرازق) الانفصال عنه، في ظل الصراع الدائر بين أسرتيهما عائلة (الغول) و(درغام)، بعد مقتل شقيقها وحادث والدها الذي تسبب في إصابته بالشلل النصفي.

ويشارك الفنانة غادة عبدالرازق، في بطولة صيد العقارب في رمضان 2024، كل من: سيمون، ورياض الخولي، ومحمد علي رزق، وميار الغيطي، وأحمد ماهر، وعماد صفوت، وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل صيد العقارب، الذي يعرض حصريا على قناة CBC، من إخراج أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار.