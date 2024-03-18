مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 بطولة غادة عبد الرازق.. تخطيط لجريمة قتل

أحداث كثيرة شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 بطولة غادة عبد الرازق، الذي يُعرض عبر قناة CBC، دارت حول استمرار حلقات الصراع بين عائلتي الحاج إسماعيل الغول وحسن ضرغام الذي أكد الأطباء إصابته بشلل نصفي نتيجة حدوث نزيف في المخ إثر حادث تعرض له.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 بطولة غادة عبد الرازق، هو تخطيط الدكتورة عايدة لجريمة قتل أحد أفراد عائلة «الغول»، ويبدو أنها تريد قتل إسماعيل الغول نفسه؛ لتأكُدها أنه المسؤول عن حادث والدها، فضلًا عن قتل ابنه سامح لشقيقها علي.

التخطيط لجريمة قتل

واتضح تخطيط الدكتورة عايدة لجريمة القتل في مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 بطولة غادة عبد الرازق من خلال حديثها مع ريمون الذي يعمل معها في مهنة صيد العقارب، إذ قضى قديمًا عقوبة السجن نتيجة جريمة قتل ارتكبها بالخطأ - على حسب تأكيده - كما لمَّحت له خلال الحديث أنها تريد منه تنفيذ مهمة خطيرة قد تكون سببًا في إعادته للسجن مرة أخرى، لتذهب ظنون مشاهدي ومتابعي المسلسل إلى رغبتها في قتل الحاج إسماعيل الغول.

وبمجرد انتهاء الحلقة الثامنة، زاد تشوق الجمهور للحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب وستشهد توضيح حقيقة هذه المهمة التي تنوي الدكتورة عايدة تكليف ريمون بها، وعما إذا كانت تنوي بالفعل قتل الحاج إسماعيل الغول والد زوجها أم لديها خطة أخرى.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.