ملخص الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق.. إصابة كبيرة لحسن ضرغام

انتهت الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، على طلب الدكتروة عايدة الطلاق من زوجها ياسين، لذا نستعرض ملخص الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق.

ملخص الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب

في إطار توضيح ملخص الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق في شهر رمضان الكريم 2024، يمكن الإشارة إلى أن الحلقة تضمَّنت في بدايتها رفض ياسين رغبة زوجته الدكتورة عايدة في انفصالهما مؤكدًا أنه لن يتخلى عنها بسبب صراعات أسرتيهما وهو ما قابلته عايدة بالصمت ولكن لا زالت رغبتها في الانتقام مستمرة في حال وفاة والدها الذي لا زال يمكث في المستشفى على إثر الحادث الذي دُبر له.

وشهدت الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حديث الحاج إسماعيل الغول مع زوجته سميحة عن حبه للحاج حسن ضرغام وحزنه الشديد لِما وصل إليه حالهما من بعد هذه العِشرة الطويلة التي بدأت بينهما منذ أكثر من 50 عامًا، كما شهدت الحلقة 8 ذهاب الدكتورة عايدة إلى شركة أسرتها لتتفاجئ بشوقي زوج شقيقتها يجلس على مكتب شقيقها علي المتوفى، لتنتهره وتطلب منه عدم الجلوس مرة أخرى على هذا المكتب وأن يكتفي بالجلوس في مكتبه فقط، كما طلبت منه ألا يذهب معهم إلى المستشفى عند زيارة والدها.

إصابة حسن ضرغام بشلل نصفي

واستمرت أحداث الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب لتشهد ذهاب سميحة لزيارة ابنها سامح في مخبأه، ليخبرها ابنها أنه لا يطيق الانتظار وأنه يشعر إنه في سجن لا يمكنه التأقلم معه، كما تضمنت ذهاب الدكتورة عايدة لزيارة والدها في المستشفى ليخبرها الطبيب أنه استعاد وعيه ولكنه أُصيب بشلل نصفي نتيجة نزيف المخ الذي أثر على مراكز الحركة والكلام لديه، كما شهدت حديث الحاج إسماعيل ضرغام مع ابنه ياسين يخبره عن رغبته أن يأتي للعمل معه ويساعده في الشركة، وأنه تقدم في العمر ولا يقوى على إدارة مهام العمل بمفرده.

وانتهت الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب على حديث الدكتورة عايدة مع ريمون الذي يعمل معها في صيد العقارب، حول عقوبة السجن التي تعرض لها لارتكابه جريمة القتل، مع تلميح في الحديث أنها تحتاج منه تنفيذ عمل خطير.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

وإلى جانب غادة عبدالرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساءً، و2:45 صباحًا.