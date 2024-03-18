مسلسل محارب الحلقة 8.. مقتل ماجد المصري وتامر عبدالمنعم

شهد مسلسل محارب الحلقة 8 لحسن الرداد أحداثا مثيرة، إذ جرى قتل رجل الأعمال محمود العزازي (ماجد المصري) ومحاميه وصفي النجار (تامر عبد المنعم) برصاص مجهول خلال الاتفاق مع محارب على التنازل عن قضية دهس والدته وتنازلهم عن القضايا المسجلة ضده، وهو ما يغير مثار القضية تماما، وبدلا أن يكون محارب صاحب حق سوف يكون مدانا في جريمة.

وخلال مسلسل محارب، تمكن رامي نجل العزازي من الهروب من المكان الذي وقعت فيه الجريمة وهو المكان الذي كان من المقرر توقيع الاتفاق فيه، وأبلغ رامي الشرطة بمقتل والده والمحامي وصفي، وجرى نقلهما إلى المستشفى، وتم استخراج تصاريح الدفن.

تفاصيل مسلسل محارب الحلقة 8

وفي مسلسل محارب الحلقة 8 يظهر الإعلامي تامر أمين في برنامجه «الحدوتة»، للتعليق على الأحداث اليومية والتي من بينها قضية دهس والدة محارب وتورط محارب في مقتل رجل الأعمال محمود العزازي للأخذ بثأر والدته، فتتحول إلى قضية رأي عام مدان فيها محارب، وهو ما يدفع شقيقته منال بعد مشاهدة الحلقة إلى التفكير في الانتحار.

وتقوم الشرطة بالتحريات ومعاينة مكان الحادث فتكتشف أن الجريمة تمت باستخدام موتوسكيل المصدي (محمود الليثي) وتم تركه في موقع الحادث، فستدعيه الشرطة للتحقيق معه، وتخبره أن محارب مدان في جرائم تقود إلى الإعدام ومن أبرزها مقتل رجل الأعمال ومحاميه فضلاً عن الجرائم السابقة.

من قتل رجل الأعمال ومحاميه؟

وبحيلة ذكيه يظهر محارب لمحاميه ويشرح له ما حدث، فيكشف له أن هناك شاهدا على الجريمة لم يكن موجودا بالأساس وبالتالي تظهر ثغرة جديدة في القضية ربما تفيد محارب وتنصحه بأن يسلم نفسه.

وفي الجانب الآخر لدى عائلة العزازي، يخبر المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر) رامي العزازي بأن يثبت على أقواله في التحقيقات بأن محارب حاول قتله وقام والده العزازي بمفاداته فمات مقتولاً هو والمحامي، وأصر على أن تكون هذه الأقوال هي المعروفة لدى الرأي العام لإدانة محارب، وربما يظهر من خلال ذلك أن حسام الجيوشي وراء مقتل العزازي ووصفي.