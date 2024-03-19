موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 9.. ما مصير أحمد بعد القبض عليه؟

ملابسات وأحداث عديدة شهدتها الحلقات الماضية من مسلسل كامل العدد +1، خاصة في الحلقة الثامنة التي شهدت الخلاف الذي حدث بين شريف سلامة «أحمد»، مرورًا بوقوعه ضحية حفلة الهالوين، لذا نوضح لكم موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 9 عبر السطور التالية.

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 9

وتتوالى أحداث المسلسل، إذ يتمكن «أحمد» من مصالحة ابنته «فريدة» بعد أنّ حدث بينهما خلافًا بسبب الكلب الذي أحضرته إلى المنزل، وبسبب علاقتها بـ«سيف» وإصرارها على الخروج معه، وبعد تدخل الجدة استطاعت الأمور أنّ تعود إلى مجاريها.

القبض على شريف سلامة

وعن موعد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 9 على قناة ON دراما اليوم، فإنه من المقرر أن يعرض في تمام الساعة 6.5 مساءً، والإعادة ستكون في الساعة 1.30 صباحا، والساعة 10.45 صباحًا.

وانتهت الحلقة الثامنة من المسلسل بإلقاء القبض على «أحمد» بتهمة التحرش، وذلك في أثناء احتفاله مع زوجته في أحد المطاعم، وتنكرهما في دور شابين يريدان أنّ يتعرفا على بعضهما البعض، لكن الناس ظنوا أنه يريد أنّ يتحرش بها.