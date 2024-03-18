موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 7 على قناة DMC اليوم

يعرض مسلسل بابا جه الحلقة 7 بطولة أكرم حسني على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساء، وتكون الإعادة الساعة 1.30 مساء والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.45 مساء ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

أكرم حسني أب للإيجار

ويستمر الفنان أكرم حسني الذي يجسد دور هشام في مسلسل بابا جه، في عمله كأب للإيجار، المهنة التي وجدها لنفسه لتكون بديلًا ومصدرًا للرزق، وفي إطار ذلك يقوم هشام بمهمة جديدة، يلعب دور الأب لابنة سعد الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي ويسافر معها لعدة أيام خارج القاهرة.

ودخلت ولاء زوجة هشام التي تجسدها الفنانة نسرين أمين على زوجها هشام، وهو يتحدث هاتفيًا إلى أم زياد «نهى» فريال يوسف، لكن من كلام هشام مع نهى على الهاتف، شعرت ولاء أن هشام يخونها، وحاولت بعد ذلك أثناء نومه أن تفتح الهاتف لعرف إذا كان يخونها أم لا.