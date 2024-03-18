مسلسل بابا جه الحلقة 7.. هشام في مهمة جديدة

يستمر الفنان أكرم حسني الذي يجسد دور هشام في مسلسل بابا جه، في عمله كأب للإيجار، ويستعد لمهمة جديدة وهي لعب دور الأب لابنة سعد، الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي ويسافر معها لعدة أيام خارج القاهرة.

ودخلت ولاء زوجة هشام، التي تجسد دورها الفنانة نسرين أمين، على زوجها هشام وهو يتحدث هاتفيًا إلى أم زياد «نهى» فريال يوسف، لكن من كلام هشام مع نهى على الهاتف، شعرت ولاء أنّ هشام يخونها، وحاولت بعد ذلك أثناء نومه أن تفتح الهاتف لعرف إن كان يخونها أم لا.

وكان هشام في هذا الوقت يقظا وحاول أن يخفي وجهه، ويتقلب يمينا ويسارا حتى لا تستطيع ولاء أن تفتح الهاتف، ولم تتمكن من ذلك.

وفي اليوم التالي، ذهب هشام إلى نهى بالمنزل، ليزور زياد، الذي يلعب دور والده، لأنه يسألها كثيرًا عن إذا كان بابا سيأتي مجددًا، فجلس معه وقال له: «لو عاوز تحافظ عليا متقولش لحد، ولا حتى تجيب سيرتي لجودي، دي بنتي أكتر واحدة بتحسد في الدنيا».