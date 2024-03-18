مسلسل بابا جه الحلقة 7.. ولاء تشك في هشام ومغامرة جديدة بالغردقة

تتوالى أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 7 ويستمر الفنان أكرم حسني، الذي يجسد دور هشام في عمله كأب للإيجار، ويكون لديه مهمة جديدة مع ابنة كريم فهمي «سعد».

يقوم هشام بمهمة جديدة ويلعب دور الأب لأبنة سعد

وخلال الحلقة يقوم هشام بمهمةٍ جديدة، حيث يلعب دور الأب لابنة سعد، الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي ويسافر معها إلى الغردقة لمدة 3 أيام، ودخلت ولاء التي تجسد دورها الفنانة نسرين أمين، على زوجها هشام، وهو يتحدث هاتفيًا إلى أم زياد «نهى» فريال يوسف، لكن من كلام هشام مع نهى على الهاتف، شعرت ولاء أنّ هشام يخونها، وحاولت بعد ذلك في أثناء نومه أن تفتح الهاتف لتعرف إذا كان يخونها أم لا.

هشام يخفي وجهه

وكان هشام في هذا الوقت يقظا، وحاول أن يخفي وجهه، ويتقلب يمينا ويسارا حتى لا تستطيع ولاء فتح هاتفه، ولم تتمكن من ذلك.

وفي اليوم التالي، ذهب هشام إلى نهى بالمنزل، ليزور زياد لأنّه يسألها كثيرًا عن إذا كان بابا سيأتي مجددًا، أم لا.