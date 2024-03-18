ما هو علم الخيمياء؟.. تحدث عنه مسلسل الحشاشين

«الخيمياء السر وراء معجزات حسن الصباح، والقدرة على فعل أشياء غريبة، وكونه صاحب المعجزات والكرامات»، أسباب عديدة عن قوة شخصيته كشفها الراوي في بداية مسلسل الحشاشين الحلقة 8، على رأسها علم الخيمياء، إذ أتاح له المعرفة الواسعة بالكثير من العلوم، حتى أطلق على نفسه لقب النسر.

مسلسل الحشاشين

كان التفسير لمعجزات حسن الصباح التي ظهرت في الحلقات الماضية من مسلسل الحشاشين هو معرفته بعلم الخيمياء من أسرار العلوم والفلك وغيره، وعبَّر الراوي: «بيخلي حسن يعمل حاجات عجيبة يتقسم اتنين قدام عينيك أو يشوف عقلك ويكون في حلمك وكوابيسك»، وأصل الخيمياء يعود إلى مصر القديمة، وانتشر إلى اليونان والرومان، ثم إلى العالم الإسلامي، وأخيرًا إلى أوروبا في العصور الوسطى.

ما هو علم الخيمياء؟

وهو مجال ادعى ممارسوه أنه يكشف الغامض والمبهم، لإبحاره في المزيد من العلوم، فبحسب كتاب «أسرار الخيمياء»، للمؤرخ الأمريكي لورنس برنسيب، أن علم الخيمياء له المزيد من الخصائص ويبحث في العديد من الأشياء، وكان يهتم بدراسة التالي:

علم الوجود وماهية الأشياء.

التركيز على البعد الفلسفي للمواقف.

دراسة خواص المواد الطبيعية.

معرفة الأدوات المهمة في المجالات الحرفية.

دراسة المادة والتغيرات التي تحدث.

علاج الأمراض وتطوير طرق جديدة لصنع الأدوية.

دراسة الخصائص الكيميائية للمواد المختلفة.

فهم طبيعة المادة وخصائصها.

معنى كلمة الخيمياء

كلمة خيمياء تعود إلى المصرية القديمة، وهي مشتقة من كلمة «كيمت» أي مصر، والتي تشير إلى التربة الخصبة أو الغنية في دلتا النيل، وشكلت فيما بعد كلمة الكيمياء، وكان أهم أهدافهم تغيير أي شيء طبيعي إلى خارق وفهم كل العلوم والتبحر في كل شيء، وهو ما كان يحاول دائمًا إثباته حسن الصبح زعيم طائفة الحشاشين.

ولشدة إبحارهم في العلوم كانوا يطمحون للخلود الأبدي، ولكن لم يتحقق مشروعهم كليًا، إذ أنهم ماتوا ودفنوا، ولكن ما نراه اليوم من قدراتهم في الحفاظ على أجساد الفراعنة بدون تحلل أحد فروع علم الخيمياء.