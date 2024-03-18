قصة تحول حسن الصباح من طفل عبقري لزعيم متطرف.. كيف وصف نفسه في مذكراته؟

لم تكن بذرة الصبي تريد الشر أو القتل، بل أنه نشأ محبا للعلم يبحث ويقوي معارفه، وفي الطفولة وقبل نقطة التحول، درس حسن الصباح الرياضيات والفلك وعلوم الدين والفلسفة، مثل صديقه عمر الخيام، وأظهرت حلقات مسلسل الحشاشين في بدايتها التي رصدت مقتطفات من طفولة «الصباح» براعته وذكائه، لكن لا أحد يعرف متى تحول الفتى الذكي لزعيم عصابة مع تسارع الأحداث التي تزيد غموضا وتشويقا يوما بعد يوم.

كيف تحول حسن الصباح؟

في كتاب «حركة الحشاشين.. تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي»، للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رصد حياة حسن الصباح من مذكراته، التي يصف فيها زعيم أخطر عصابة دموية في العالم نفسه، قائلا: «منذ طفولتي بل منذ السابعة من عمري كان جل اهتمامي تلقي العلوم والمعارف والتوسع في كل ما استطيعه منها في سبيل توسيع مداركي، وكنت كأبائي نشأت على المذهب الأثنى عشر في التشيع، ولم أكن أجد في غيره طريقا للخلاص من آفات العالم».

نقطة التحول في حياة «الصباح»

يروي حسن الصباح زعيم طائفة الحشاشين كما ذُكر في كتاب «الخشت» تفاصيل ذلك المنعطف الجوهري في حياته ويقول، حدث أن تعرفت في شبابي إلى أحد دعاة الإسماعيلية الفاطميين، فكنت أجادله جدالا عنيفا، وأخذ كل واحد منا يشيد بما هو عليه من عقائد مذهبية وآراء دينية.. ولم يكن لدي أي شك أو زعزعة في إيماني بالإسلام»، ومن هذا اللقاء بدأت حياة حسن الصباح تتغير، ومن اتجاهه إلى الطائفة الإسماعيلية كانت رحلته التي تسردها احداث مسلسل الحشاشين عن زعيم أخطر عصابة دموية.

ويستكمل حسن الصباح حديثه عن لقاء الشاب الذي يتبع المذهب الإسماعيلي قائلاً: «كان اعتقادي بوجود إله حي، باق، قدير، سميع، بصير، وفي وجود نبي وإمام، وفي وجود مباحات ومحظورات، وجنة ونار، وأوامر ونواهي، وكنت أفترض أن الدين والشريعة هما ما يؤمن به الناس بوجه عام والشيعة بوجه خاص، ولم يدر بخلدي أن الحقيقة يمكن البحث عنها خارج الإسلام، وكنت أعتقد أن آراء الإسماعيلية من قبيل الفلسفة وأن حاكم مصر فيلسوف».

الإيمان بالعقيدة الإسماعيلية كانت أول عوامل تغير حياة حسن الصباح، بجانب طموحة الشديد، ورغبته في إحداث تغييرات سياسية وقدرة هائلة في استخدام القوة لتحقيق أهدافه.