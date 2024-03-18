بعد 20 عاما من «الباشا تلميذ».. الحشاشين يجمع كريم عبد العزيز ومحمد رجب

جمعت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8، كريم عبد العزيز ومحمد رجب معا، للمرة الأولى منذ تعاونهما في فيلم «الباشا تلميذ»، إنتاج عام 2004، بعد مرور 20 عاما على الفيلم الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وظهر محمد رجب كضيف شرف في مسلسل الحشاشين الحلقة 8، في شخصية أمير قلعة آلموت، التي يستولى عليها حسن الصباح «كريم عبد العزيز»، بعد أن يؤدي خدعة شيطانية ضد أميرها، ويعطيه مقابل زهيد لها، ويعلنها مقرا للدولة الجديدة التي يؤسسها.

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. كريم عبد العزيز يخدع محمد رجب ويستولى على قلعة آلموت

وبخلاف محمد رجب، يضم مسلسل الحشاشين للمخرج بيتر ميمي، مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف؛ إذ من المقرر أن يظهر في الحلقات المقبلة عدد من الفنانين، من بينهم: أمينة خليل، وجيهان الشماشرجي، وركين سعد، ومحمد رضوان، وشريف حافظ، ومعتز هشام، بعد ظهور عدد من النجوم في الحلقات السابقة، من بينهم ميمي جمال وعمرو مهدي، محمد سليمان وعابد عناني.