ازدادت الأحداث سخونة في حلقة مساء أمس من مسلسل محارب، بعد رفض جيهان العزاوي تقديم ابنها رامي كفنة لمحارب، مقابل تنازلها عن قضية قتل أمه، خوفا من استغلال محارب الفرصة ويقتل رامي، وعلى الرغم من محاولات المحامي وصفي لطمئناتها إلا أنها أصرت على موقفها وهذا أيضا ما أصر عليه رامي، حيث رفض أن يقف أمام محارب، ورغم ذلك وافق عزازي على هذا الاقتراح، ومع تغيرات الأحداث، نستعرض موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 8 اليوم على قناة cbc اليوم.

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 8 اليوم على قناة cbc اليوم

يتواصل موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 8 اليوم على قناة cbc اليوم، نظرا لأنها صاحبة الحقوق الحصرية لعرض المسلسل، ويمكن للجمهور مشاهدته في الأوقات التالية:

- عرض مسلسل محارب الحلقة 8 اليوم الساعة 9 مساء.

- إعادة عرض مسلسل محارب الحلقة 8 للمرة الأولى الساعة 5:15 صباحًا.

- إعادة عرض مسلسل محارب الحلقة 8 للمرة الثانية 3:45 مساءً اليوم الثاني.