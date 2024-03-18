مسلسل محارب الحلقة 8.. حسن الرداد يقبل كفن رامي ودية أمه

تطورات جديدة شهدتها حلقة الأمس من مسلسل محارب، حيث يوافق محارب أخيرا على إتمام الصلح مع عائلة رامي العزازي، مقابل قيام الأخير بتقديم كفنه ودفع الدية، وهذا هو الشرط الذي وضعه محارب أمام المحامي وصفي، الذي عرضه على عزازي ووافق عليه.

ورغم موافقة عزازي إلا أن جيهان أم رامي ترفض بشدة خوفا على ابنها من محارب، ولكن المحامي وصفي طمأن عزازي وأقنعه بالقبول لضمان براءة رامي وإنهاء القضية، وقبل تنفيذ الاتفاق جرى إطلاق النار على وصفي وعزازي والمحامي، ومع استمرار الأحداث، تظهر مفاجأت جديدة يوميا في مسلسل محارب الحلقة 8 بطولة حسن الرداد، وتامر عبد المنعم.

مسلسل محارب الحلقة 8.. حسن الرداد يتعرض لإطلاق نار من مجهول

هذا وعلى الجانب الآخر احتد الصراع بين المحاميان وصفي وحسام، خلال أحداث الحلقة الماضية من مسلسل محارب، وذلك حول أحقية أي منهما بإدراة شركات العزازي، خاصة بعد أن أصبح وصفي من المقربين بشدة من العزازي، وتوصل لاتفاق مع محارب شخصيا، وأقنعه بالتعامل معه، وأنه الوحيد الذي سيخلصه من كل القضايا التي لفقها له حسام، وهذا ما شجع محارب على التعاون معه، للعودة مرة أخرى لممارسة حياته الطبيعة، ولكن تتغير الأحداث مرة أخرى في نهاية الحلقة، الأ أن الجديد مازال مستمر الليلة في مسلسل محارب الحلقة الثامنة الذي ستعرض الليلة على سي بي سي.