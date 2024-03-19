ظهرت أغنيتهم «ليه يا هنا» بمسلسل كامل العدد +1.. من هي فرقة أرنابيت؟

أحداث عديدة ومشوقة شهدتها الحلقة 8 من مسلسل كامل العدد +1، بطولة الفنانة دينا الشربيني التي تجسد دور «ليلى».

وخلال الحلقة ذهبت ليلى مع زوجها «شريف سلامة» إلى حفل الهالوين متنكرين، وكأنهما سيتعرفان على بعضهما البعض من جديد.

معلومات عن فرقة أرنابيت

خلال حفل الهالوين جرى تشغيل موسيقى فرقة أرنابيت التي نستعرض عنها في هذا التقرير كافة المعلومات:

- تقدم الفرقة ميكس موسيقي غير معتاد بين أشهر الأعمال الغربية الجديدة ولمسة من الطرب العربي.

- أعادت مزج وترتيب الموسيقى الكلاسيكية والشرقية والغربية في مقطوعات.

- كانت بداية خروج الفرقة للنور من خلال نجاح أغنية «ليه يا هنا» التي تربعت على صدارة الأغاني في الشرق الأوسط.

- تأسست الفرقة عام 2016

- أحيت الفرقة عددا كبيرا من الحفلات في عدة بلدان منها لبنان ودبي وأبو ظبي ومصر والأردن وغيرها من الدول.

- تعد الفرقة من أكثر التجارب الغنائية الجديدة نموا وانتشارًا جماهيريا في لبنان

أحداث الحلقة 8

وشهدت أحداث الحلقة مشكلة كبيرة بين أحمد - الدور الذي يجسده الفنان شريف سلامة - وابنته فريدة، التي تريد الخروج مع صديقها سيف دون إذن أحد، وتريد جلب كلب إلى المنزل، ولكن والدها يحاول منعها من ذلك، إلا أنها تواجه ذلك بالبكاء والشكوى، وتصر على شراء الكلب.

أبطال مسلسل كامل العدد+1

يعرض مسلسل كامل العدد بلس بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة على قناة ON، في تمام الساعة 7:30 مساءً.

وشارك به عدد كبير من الفنانين من أبرزهم: إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.