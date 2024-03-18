أول تعليق من محمد رجب عن ظهوره في مسلسل الحشاشين بعد 20 سنة من «الباشا تلميذ»

جمع مسلسل الحشاشين، من جديد، الفنان كريم عبد العزيز مع الفنان محمد رجب، بعد أن ظهرا سويا في مسلسل «الاختيار 2» عام 2021، إذ لعب كريم عبدالعزيز دور ضابط الأمن الوطني زكريا يونس، بينما ظهر رجب في آخر حلقة ضيف شرف بدور رجل مخابرات.

ولكن يبقى أبرز تعاون بين الثنائي هو فيلم الباشا تلميذ الذي تم عرضه عام 2004، منذ 20 عاما، وقدما دويتو حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

أول تعليق من محمد رجب على عودة العمل مع كريم عبد العزيز

وفى أول تعليق للفنان محمد رجب على عودته للعمل مجددا مع الفنان كريم عبدالعزيز استخدم إيفيه شهير من فيلم الباشا تلميذ عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام حيث قال «حاولت أعمل حاجة صح وعملناها، مسلسل الحشاشين، بشكر أخويا وصاحبي النجم الكبير كريم عبدالعزيز».

وتابع رجب قائلا «وبوجه الشكر والتقدير لأخويا وحبيبي وصاحبي وعشرة العمر السند والضهر الأستاذ حسام شوقي اللي خلاني أساهم في عمل من أهم وأعظم الأعمال في تاريخ الدراما المصرية، مسلسل الحشاشين، وبشكر المخرج العظيم بيتر ميمي، شكراً، شركة سنرجي تامر مرسي، شكراً جداً المتحدة».

يذكر أن الفنان محمد رجب ظهر كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الحشاشين فى الحلقة 8.