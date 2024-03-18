قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ونيوزيلندا.. الظهور الأول لحسام حسن

لا شك أن المشهد المنتظر من جماهير الكرة المصرية في الوقت الحالي، هو مشاهدة الظهور الأول لحسام حسن المدرب الوطني الذي يتولى مسؤولية المنتخب الوطني، قبل مرحلة فاصلة باعتباره سيقود الفراعنة في تصفيات كأس العالم لنسخته المقبلة 2026.. فما القناة المفتوحة الناقلة لأول مباراة تحت قيادة العميد والتي ستقام بين مصر ونيوزيلندا؟

تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر

يستعد منتخب مصر في الوقت الحالي لمباراة نيوزيلندا الأولى، منذ إقامة المعسكر الحالي، الذي شهد العديد من المفاجآت، لعل أبرزها غياب محمد صلاح بسبب خضوعه لفترة تأهيل من الإصابة في ليفربول، إلى جانب استبعاد حسين الشحات بداعي الإصابة واستدعاء مصطفى شلبي، وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة التي ستقام يوم 22 من شهر مارس الجاري.

تنقل قناة أون تايم سبورت، مباراة مصر ونيوزيلندا وجميع مباريات البطولة الودية التي ستقام على الأراضي المصرية خلال الأيام المقبلة، بعد نقلها من دبي إلى مصر، على أن يستضيف استاد العاصمة الإدارية المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني، والتي ستكون في العاشرة مساء.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

حسام حسن سيكون على موعد مع اختبار صعب، بعد تولي مهمة قيادة منتخب مصر خلفا لروي فيتوريا، الذي رحل بسبب النتائج السلبية، خلال كأس أمم أفريقيا النسخة الأخيرة، التي شهدت تتويج منتخب كوت ديفوار باللقب، بينما ودع منتخب مصر البطولة من دور الـ16.

قائمة حسام حسن النهائية شهدت العديد من المفاجآت بينها وجود مصطفى شوبير والمهدي سليمان في حراسة المرمى، بينما عاد محمد شريف إلى المنتخب مجددا، إلى جانب وجود أحمد عاطف ومحمد شكري.