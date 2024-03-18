حلا شيحة: مشاعر الستات متقلبة.. والحجاب لا يتناقض مع التمثيل

أوضحت الفنانة حلا شيحة، أنها ارتدت النقاب لأنها شاهدت رؤيا دلتها على ذلك، موضحة أنها كانت تشعر بالراحة عند ارتدائه، لافتا إلى أنها تطلب من الجمهور والنقاد أن يحترموا هذا الأحساس.

وأضافت «شيحة»، خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح»، والمذاع على قناة «الحياة»، أن الستات متقلبة في مشاعرها، موضحة أن لديهن مشاعر داخلية تؤثر عليهن وعلى قراراتهن، مشيرة إلى أنهن لديهن رحلة خاصة مختلفة تماما عن الرجال، بالإضافة إلى أن طبيعتهن تتغير على مدار 28 يوما لا يوجد يوم شبيه بالآخر في الإحساس والشعور الداخلي.

حلا شيحة لم تكن داعية أبدا

وأوضحت «شيحة»، أنها لم تكن داعية في يوم من الأيام، ولم تختم القرآن فبعض الناس توهموا هذا ولكن هذه الأشياء غير صحيحة، موضحة أنها ترى أن الحجاب لم يتناقض مع مهنة التمثيل.

حلا شيحة تعمل لايف كوتش

وتابعت أنها عندما عملت لايف كوتش كانت في مرحلة صعبة جدا لأنها كانت في مفترق طرق لم تعرف ما الذي ينبغي أن تقوم به كانت فترة طلاقها وتركها لعملها الذي تحبه وهو التمثيل.