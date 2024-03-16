بالتزامن مع سادس أيام شهر رمضان المبارك، يتقرب المسلمون إلى المولى عز وجل من خلال أداء الصلوات في المساجد وقراءة القرآن والصلاة على النبي الكريم، لذا يرغب المواطنون في معرفة موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم السبت 16-3-2024.

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم السبت 16-3-2024

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، موعد أذان الفجر في محافظة البحر الأحمر اليوم السبت 16-3-2024، إذ يحين في تمام الساعة 5:29 صباحًا، حسب إمساكية شهر رمضان الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية.

عدد ساعات الصيام في سادس أيام رمضان بالبحر الأحمر

وأعلنت غرفة عمليات البحر الأحمر في بيان لها، أنّ عدد ساعات الصيام في سادس أيام شهر رمضان بالمحافظة تبلغ 13 ساعة و45 دقيقة حسب مواقيت الصلاة الصادرة من الهيئة العامة للمساحة المصرية.

جدير بالذكر أنّ خصصت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عددًا من المساجد لأداء صلاة التروايح والتهجد في شهر رمضان الكريم.