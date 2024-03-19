ساعات قليلة تفصل جمهور الدراما المصرية في مصر والعالم العربي عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 9، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة 8 من المسلسل، التي نجح فيها حسن الصباح بخطة شيطانية في الاستيلاء على قلعة آلموت من أميرها الذي أدى دوره محمد رجب.

وقبل بدء مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 9، تعرض الحلقة على منصة WATCH IT الإلكترونية للمشتركين قبل موعد عرضها على التلفزيون بساعتين، ليكون في تمام الساعة الـ 7:15 مساء.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 9

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 9 في تمام الساعة 9:15 مساء، وتعاد في تمام الـ1:45 صباحا بالإضافة إلى إعادة ثانية في الـ4:15 عصرا، بينما تعرض الحلقة 9 على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 6:30 صباحا، و1:30 ظهرا.