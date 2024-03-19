مسلسل سر إلهي الحلقة 8.. روجينا تبدأ خطة التخلص من أعدائها

استطاعت روجينا التي تجسد دور نصرة خلال الحلقة الثامنة من مسلسل سر إلهي، أنّ تنتقم من غالبية خصومها الذين تسببوا في دخولها السجن، ومكوثها فيه 4 سنوات بتهمة قتل رجل الأعمال هارون، عن طريق شهادات الزور التي أدلى بها أقرب الناس إليها.

نصرة تنقذ حياة اختها

على الرغم من أن رقية كانت ضمن الفريق الذي تعاون ضد نصرة وتسبب في دخولها السجن، إلا أنها ما إن علمت خبر خطفها حتى هرعت لإنقاذها، وقد تمكنت شاهيناز أن تختطف رقية (رنا رئيس) بعد أن جلبها لها بدر مخدرات، ولكي تحصل على ذهب هارون «أحمد بدير»، اتصلت بنصرة وأخبرتها أنّ رقية في حوزتها وإذا لم تأت بالكنز خلال 24 ساعة سوف تقتلها.

ولم يستطع بدر أن يكتم الأمر، واتصل بيحيى وأخبره أن رقية بين يدي شاهيناز وأنها قد تقتلها إن لم تأتِ نصرة بالذهب، وأخبره بمكان حبسها، لتتجه نصرة صحبة يحيى إلى الشاليه المحبوس فيه رقية وحاولا إنقاذها لكنهما تفاجئا بشاهيناز وبدر أمامهما.

مسلسل سر إلهي الحلقة 8

انتقل المشهد بعد ذلك، إلى رحمة شقيقة نصرة، التي كانت ضمن العصابة التي شهدت ضدها زورا وتسببت في دخولها السجن، واستطاعت نصرة أن تساومها على التنازل عن الأتليه بعقد بيع بينهما، وهكذا بدأت نصرة في الانتقام من ظالميها واحدا تلو الآخر، فبعد استحواذها على الذهب والقبض على عزيز، ثم تخليص اختها من يد شاهيناز، تمكنت من الانتقام من رحمة والحصول على الأتليه.