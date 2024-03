ممثل عالمي.. من هو الرجل الثاني خلف حسن الصباح في الحشاشين؟

أداء تمثيلي قوي واحترافية في مشاهد القتال، لفتت أنظار الجمهور في المشاهد الأولى للفنان سامي الشيخ، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين للمخرج بيتر ميمي؛ إذ يجسد خلال الأحداث شخصية برزك أمي، حارس زنزانة حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، والذي ساعده على الهروب من السجن، ليصبح بعد ذلك الرجل الثاني في جماعة الحشاشين بعد حسن الصباح، الذي أوصى أن يكون خليفته وحاكم قلعة آلموت بعد وفاته.

نجح الفنان سامي الشيخ في الفوز برهان الجمهور، وتحقيق ردود أفعال إيجابية بعد ظهوره في مسلسل الحشاشين، الذي يعتبر ممثلا عالميا، بعد مشاركته في العديد من المسلسلات والأفلام المهمة في هوليوود.

معلومات عن سامي الشيخ

- ولد في الإسكندرية عام 1981، وتلقى تعليمه في نفس المدرسة التي التحق بها الفنان عمر الشريف، ودفعه حب التمثيل إلى الانتقال لمدينة نيويورك لدراسة المسرح والتمثيل.

- حصل على أول أدواره في السينما بفيلم Looking for Comedy in the Muslim World للمخرج ألبيرت بروكس، عام 2005.

- شارك بعدها في عدد من المسلسلات التلفزيونية، منها Homeland، وNCIS وBurn Notice، وUnited States of Tara.

- لم يقف تواجد سامي الشيخ على الدراما التلفزيونية، بل شارك في عدد من الأفلام الشهيرة في هوليوود، من بينها فيلم American Sniper بطولة برادلي كوبر، وCharlie Wilson's War بالإضافة إلى Transformers : Dark of the Moon، وAttack On Darfur.

- عاد سامي الشيخ للعمل في مصر مرة أخرى بعد 10 سنوات من العمل في هوليوود، وشارك في مسلسل حكايات بنات عام 2012، وأدى بطولة فيلم كدبة بيضا عام 2018، بجانب ناهد السباعي ومحمد سلام.