مشروب سحري يساعد على منع الشعور بالعطش في رمضان.. تناوله يوميا بالسحور

مع بذل المجهود اليومي والانشغال بالأعمال المختلف في نهار رمضان، يشعر كثير بالعطش الشديد جفاف الحلق في أثناء الصيام على الرغم من تناولهم المرطبات المختلفة مثل الخيار والزبادي، لذا يبحث البعض عن مشروبات يمكن تناولها على الإفطار والسحور لمنع الإحساس بالعطش.

وأوضح الدكتور عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة خلال حديثه لـ«الوطن»، إن البرتقال من المشروبات المهمة والسحرية التي تمنع الشعور بالعطش في رمضان، إذ يعمل على ترطيب الجسم وتقليل فرص الشعور بالعطش، كونه غني بفيتامين سي، كما يقلل من فرص الإصابة بالمشكلات الصحية.

فوائد البرتقال للجسم على السحور

وأضاف أنّ البرتقال غني بمضادات الأكسدة والألياف، لذا يجب أنّ يكون الخيار الأول للصائمين خلال شهر رمضان، ويتميز بالعديد من الفوائد التي تتمثل في التالي:

زيادة الحديد من الجسم.

ضبط مستوى ضغط الدم.

تقليل احتمالية حدوث جفاف في الجسم.

يساهم في علاج ألم المعدة.

يعمل على تقوية الجهاز المناعي.

يحتوي على عناصر غذائية من الكاروتينات وبيتا كاروتين اللذان يحافظان على صحة القلب في الصيام.

يحتوي على مركبات الفلافونويد المسؤولة عن تنظيم نسبة الضغط.

يعمل على الحد من الإصابة بالالتهابات ويحافظ على خلايا الدم الحمراء بالجسم في أثناء الصيام.

الوقاية من السرطان وأمراض القلب

وأكد أن البرتقال يعمل على الحفاظ على الصحة العامة، إذ يحتوي على مكونات غذائية تمنح الجسم فوائد متنوعة، ويتحكم في نسبة السكر في الدم، ويحافظ على صحة الأمعاء والأوعية الدموية ويساعد في لحفاظ على الوزن الصحي للجسم ويسهم في منع العطش ويعمل على ترطيب الجسم.

وأشار إلى أنّ عصير البرتقال يعمل على الوقاية من السرطان وأمراض القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم ودعم صحة الجهاز الهضمي والوقاية من فقر الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ومنع تخثر الدم وتكوين الجلطات الدموية وتنظيم مستويات السكر في الدم.