«ماما عايزة تجوزك بابا».. ابن مصطفى شعبان يكشف لدهب سر والدته في الحلقة 8 من مسلسل المعلم

ما زالت الفنانة سهر الصايغ تبدع في تمثيل وأداء سَلِس وتلقائي، إذ تقدم شخصية بتفاصيل صعبة، وهي «زمزم» في مسلسل الحشاشين، التي تكتشف إصابتها بمرض السرطان، بعد إجرائها التحاليل والفحوصات، وتحاول دومًا منذ ذلك الحين، التفكير في كيفية الاطمئنان على زوجها، الدور الذي يؤديه الفنان مصطفى شعبان، وابنها من بعدها إذا توفيت.

زمزم في مسلسل المعلم

في خضم ذلك، تسعى «زمزم» لأن تطمئن على عائلتها من بعدها بشتى الطرق، وهو ما ظهر خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل المعلم، إذ قال ابنها لـ«دهب»، الدور الذي تؤديه الفنانة هاجر أحمد، أنها تريد أنه تزوجه لأبيه: «ماما عاوزة تجوزك لبابا، أنا سمعتهم وأنا موافق وفكري في الموضوع»، لتقول له: «أمي بتقول خدوا فالكم من عيالكم».

سر شخصية «زمزم»

تظهر الأحداث في مسلسل المعلم، أنها معجبة بها، لتخبرها: «كلمته عشان اطمن عليه، وهو مسافر ومردش»، لترد «زمزم»: «قلقانة عليه وسط كل ده، متقوليش حاجة إحنا متربين مع بعض، عارفه غلاوتك في قلبه، وغلاوته في قلبك»، وتظل تردد الكلمات المحبة «باينة والعينين فضاحة يا عشرتي الحلوة، وأختي إللي مجبتهاش أمي، بس للقلوب سلطان، ومحدش له حكم عليها».

حب كبير في قلوب الجماهير للفنانة سهر الصايغ، منذ أن تلقت صدمة الإصابة بهذا المرض، بتمثيلها للزوجة المحبة المخلصة المضحية، بأداء أشعرنا بالحزن الكبير، وتعاطفنا معها فقد نقلت المشاعر بحرفية شديدة، وببراعة وعبقرية وإحساس التفاني التي تقدمه لعائلتها، حتى أنها تريد أن تعلم ابنها الاعتماد على نفسه في أصغر الأشياء منها فتح كيس البسكويت.