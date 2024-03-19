بيتر ميمي لمؤلف موسيقى مسلسل الحشاشين: «محظوطين بيك»

وجه المخرج بيتر ميمي، الشكر للموسيقار أمين بوحافة، بعد عمله على الموسيقى التصويرية لمسلسل الحشاشين، التي حققت ردود أفعال إيجابية لدى قطاع كبير من مشاهدي المسلسل، بعد أيام من بدء عرضه في موسم الدراما الرمضانية 2024.

وقال بيتر ميمي خلال خاصية «ستوري» عبر حسابه على «إنستجرام»: «أحب أشكر أمين بوحافة، على الإخلاص في صناعة موسيقى الحشاشين، دمت موهوبا ورائعا، احنا محظوظين بيك في مصر وتونس والوطن العربي».

تتر الحشاشين يحظى بإعجاب الجمهور في رمضان 2024

كما تولى أمين بوحافة، تلحين أغنية تتر مسلسل الحشاشين بعنوان «سمعت صوتا»، من رباعيات عمر الخيام، وهي من غناء وائل الفشني: وتقول كلماتها: «سمعت صوتا هاتفا في السحر.. نادى من الغيب غفاة البشر.. هبوا املأوا كأس المنى.. قبل أنّ تملأ كأس العمر كف القدر».