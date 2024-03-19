سعد الصغير ينسحب من برنامج «العرافة» بسبب سؤال: «متشكرين أوي»

كشف الفنان سعد الصغير، خيانته لزوجته «أم محمود» منذ فترة، إذ عثر على هواتف موضوعة داخل سيارته الخاصة، لكنه اعترف بخيانته واعتذر لها.

وقال الفنان سعد الصغير من خلال برنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة: «عرفت غلطي، وأخدتها واشتريت لها ذهب واعتذرت لها، وهي سامحتني، وفي الوقت الحالي أنا اتغيرت كتير».

انسحاب سعد الصغير من «العرافة»

وقد انسحب الفنان سعد الصغير من برنامج العرافة في أثناء ظهوره ضيفًا، وذلك بسبب انزاعجه بشكل كبير من أحد الأسئلة التي وُجهت إليه.

ووجهت الإعلامية بسمة وهبة سؤالا للفنان سعد الصغير مكتوبا على أحد كروت البرنامج دون أن تعلنه، وعندما قرأه «الصغير» انفعل بشدة، قائلا: «نفس السؤال بتاع السنة اللي فاتت، وأقسم بالله أنا علشان بحب حضرتك كان ممكن أعمل أي حاجة تانية، هو نفس سؤال السنة اللي فاتت وقولتلك أنتِ خرابة بيوت».

سعد الصغير لبسمة وهبة: متشكرين أوي

وتابع الصغير: «متشكرين أوي وربنا يكرمك يا ست الكل وأنا مش عايز منك فلوس ومتقبضنيش تمام، وعليا الطلاق ما هقعد تاني علشان أنتِ قولتي نفس السؤال، وعلشان حضرتك قولت عليا شيطان، أمال أنتِ إيه بقى؟».