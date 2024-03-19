بعد شائعات الوفاة والانفصال.. أول ظهور للأميرة كيت ميدلتون بشكل علني (صور)

خلال الأيام الأخيرة، أصبح الجميع في كل بقاع الأرض يتساءل أين الأميرة كيت ميدلتون أميرة ويلز؟ التي اختفت منذ ديسمبر الماضي عن الأنظار، بعدما أعلن القصر الملكي أنها خضعت لجراحة طارئة في منطقة البطن، يناير الماضي، واضطرت للبقاء في المستشفى تحت الرعاية لمدة أسبوعين، وأنها في فترة نقاهة حتى عيد الفصح المقبل، ومن المتوقع أن يكون أول ظهور لها في 17 أبريل المقبل.

شائعات قتل الأميرة كيت ميدلتون ووفاتها والانفصال

بعد أن توارت الأميرة كيت عن الأنظار، ظهر الأمير ويليام في العديد من المناسبات بمفرده، ما تسبب في ظهور شائعات عن انفصالهما، بسبب خيانة ويليام لها، وأعاد هذا إلى الأذهان ما حدث مع الأميرة ديانا.

إعلان القصر الملكي البريطاني قال إن الأميرة كيت خضعت لجراحة يوم 17 يناير، وهو ما جعلها تبعد مؤقتا عن واجباتها الملكية، إلا أنه في الـ5 من فبراير، تم إعلان إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان، لكن لم يتم تحديد نوعه، وأنه بسبب حالته الصحية، سيمتنع عن أداء وجباته الملكية، إلا أنه ظهر للعامة في أكثر من مناسبة على عكس كيت، التي قيل أنها تتعافي في إحدى مزارع العائلة الملكية مع أسرتها، وفق ما نشرت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

ومع ظهور التكهنات وعودة المقارنات بين حياة الأميرة ديانا والأميرة كيت ميدلتون، بدأت تنتشر شائعة جديدة وهي وفاتها أو قتلها، وتكتم العائلة الملكية على الأمر، وصلت تلك الشائعات إلى ذروتها في مارس الماضي، وتحديدا خلال الاحتفال بعيد الأم، الذي يصادف الـ10 من مارس في بريطانيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لأمير وأميرة ويلز، صورة عائلية تجمع بين الأميرة وأطفالها، إلا أنه سرعان من جرى اكتشاف أن تلك الصور تم التلاعب بها.

وبعد افتضاح الأمر، نشرت العائلة الملكية تبرير على لسان الأميرة كيت، اعتذرت فيه عن الخطأ، وأكدت أنها كانت تجرب برنامج تعديل الصور مثل أغلب المستخدمين.

وزادت التكهنات بحدة، يوم 17 مارس في احتفال القديس باتريك، الذي لم تحضره الأميرة، رغم حرصها لسنوات على حضوره، ما آثار الشائعات والتكهنات، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي.

الظهور الأول للأميرة كيت ميدلتون

تداولت وسائل إعلام عالمية، تلقى شبكة قنوات «بي بي سي» البريطانية، إخطار بأن تكون متأهبة لتلقي بيان من العائلة الملكية في أي لحظة، ما جعل الجميع في حالة ترقب، إلا أن الأمر لم يتم إعلانه، ولم يكن هناك أي بيانات خاصة بالعائلة الملكية.

إلا أنه منذ ساعات قليلة، نشرت صحيفة «ذا صن البريطانية»، صورا للأميرة كيت ميدلتون مع زوجها الأمير ويليام، وهي تتسوق وتحمل مشترياتها، وكانت ترتدي سترة وسروالا ضيقًا.

وأوضحت الصحيفة، أن من التقط الصورة هو نيلسون سيلفا 40 عاما، كان يتسوق لشراء شرائح اللحم، عندما رأى كيت وويليام في ممر الخبز، فالتقط مقطع الفيديو.

وتظهر كيت وهي سعيدة وتبتسم، وفي حالة معنوية جيدة أثناء نزهتهما.

ورغم ظهور صور ومقاطع فيديو للأميرة كيت، إلا أن هناك الكثير من الغموض الذي يحيط هذه القصة، فلماذا تم الإعلان عن تلك الصور بشكل عشوائي؟ ولماذا تبرء العائلة الملكية نفسها بترك الأميرة كيت تتحدث بشكل مباشر مع الجمهور؟