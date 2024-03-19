إينجا حسن الصباح ماند أنست.. سر رسالة تركها مؤسس الحشاشين على جدران زنزانته

إينجا حسن الصباح ماند أنست.. كلمات باللغة الفارسية تركها حسن الصباح على جدران زنزانته قبل الهرب منها في الليلة التي سبقت قطع رأسه، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8، وبحث عدد كبير من متابعي المسلسل عن معنى تلك الكلمات التي ظهرت خلال الحلقة، وتعني باللغة العربية «حسن الصباح كان هنا».

وأوضح الكاتب عبد الرحيم كمال مؤلف مسلسل الحشاشين، مدلول جملة إينجا حسن الصباح ماند أنست، بخلاف معناها الحرفي، وذلك عبر التعليقات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا إنّ المغزى من تلك الرسالة أن حسن الصباح أصبح بالفعل حرا طليقا.

وأشاد المشاهدون باهتمام صناع مسلسل الحشاشين للمخرج بيتر ميمي بأدق التفاصيل من خلال استخدام اللغة الفارسية، إذ بحثوا عن معنى جملة إينجا حسن الصباح ماند أنست، من خلال المشهد الذي عكس قوة شخصية حسن الصباح وأبعادها، حيث كان واثقًا في قدرته على إقناع حارس زنزانته في تحريره وإتباع دعوته، وهو ما ظهر في بداية المشهد عندما شرع في كتابة الكلمة قبل أن يدخل حارسه الزنزانة، مما يدل أنه كان لديه يقين تام أنه لن يبقى في السجن ولن تُقطع رأسه كما هدده الوزير نظام الملك.

إينجا حسن الصباح ماند أنست.. حسن الصباح يتحدى السلاجقة

لا يقتصر المعنى الذي قدمته جملة ينجا حسن الصباح ماند أنست على المعنى الحرفي فقط، بل كان لها مدلول آخر فهي تمثل تحدي حسن الصباح للدولة السلجوقية بأكملها وعلى رأسها السلطان والوزير، ليخبرهم أنه بالرغم من وجوده في أقوى السجون وتعرضه للتعذيب وتهديده بالقتل إلا أنه استطاع الخروج منه، وكانت الرسالة بمثابة تذكرة لصديقه القديم نظام الملك على قدرته اللامحدودة.