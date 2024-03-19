مسلسل صيد العقارب الحلقة التاسعة للفنانة غادة عبد الرازق.. هل ينفصل عايدة وياسين؟

وسط حالة من الإثارة والتشويق، عُرضت أمس الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب، وتضمنت العديد من المشاهد والأحداث المهمة، من بينها رفض «ياسين»، الذي يؤديه الفنان محمد علاء، رغبة زوجته الدكتورة «عايدة» في الانفصال، ولكنها لا زالت متأثرة بأبيها الذي يمكث في المستشفى إثر الحادث الذي دُبر له، وهو ما دفع المشاهدين لانتظار مسلسل صيد العقارب الحلقة التاسعة للفنانة غادة عبد الرازق.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 حول قضية الأخذ بالثأر بين بعض عائلات الصعيد، وما ينتج عنها من خلافات كبيرة وعدد من الضحايا، وهوما حدث بالفعل حتى عرض حلقة أمس، ويشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 9

ومن المقرر عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة التاسعة الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شبكة قنوات cbc، ويعاد للمرة الأولى الساعة 2:45 صباحًا، وتأتي الإعادة للمرة الثانية الساعة 1:45 مساءً، وبعد عرض الحلقة بساعتين، يُعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 على شاشة cbc دراما الساعة 9:30 مساءً.

تردد القنوات cbc

تردد قناة cbc 2024 وخطوات ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك:

تردد قناة cbc 2024

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

خطوات ضبط تردد قناة cbc 2024 وإليك خطوات ضبط تردد قناة cbc 2024 على القمر الصناعي نايل سات:

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اختر من القائمة «التركيب» أو «Installation».

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القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

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