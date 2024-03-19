مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. غادة عبد الرازق تخطط لجريمة قتل

مراحل جديدة من الصراع يخوضها أبطال مسلسل صيد العقارب مع جمهورهم، الذي اندمج مع الأحداث منذ بداية الحلقة الأولى، التي كشفت عن مهنة الدكتورة عايدة، وملامح من الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول، والحاج حسن ضرغام، وهو ما تأكد واتضح جليا في مسلسل صيد العقارب الحلقة 8، الذي تلعب دور البطولة به الفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 بطولة غادة عبد الرازق

تطورت الأحداث في مسلسل صيد العقارب الحلقة 8، إذ بدأت برفض ياسين طلاق زوجته الدكتورة عايدة، التي تجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، التي رغم صمتها إلا أنها اتضح عدم رضوخها للأمر وأنها تنوي الانتقام من عائلة الحاج إسماعيل الغول؛ لاعتقادها أن الحاج إسماعيل الغول هو من دبر حادث والدها، كما أن سامح الغول هو من قتل شقيقها علي ضرغام في البداية.

استمرت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 لتشهد ذهاب الفنانة غادة عبد الرازق «عايدة» إلى شركة أسرتها لتتفاجئ بوجود شوقي زوج شقيقتها يجلس على مكتب شقيقها علي ضرغام، لتوبخه بحدة وتحذره من الجلوس على هذا المكتب مرة أخرى، بل وتخبره بعدم الذهاب معهم إلى المستشفى للاطمئنان على والدها.

التخطيط لجريمة قتل

كما شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 ذهاب غادة عبد الرازق لزيارة والدها في المستشفى ليخبرها الأطباء أنه عاد لوعيه لكنه أُصيب بشلل نصفي بسبب نزيف المخ الذي حدث له على إثر الحادث.

كما تضمنت الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب حديث الدكتورة عايدة إلى مع ريمون الذي يعمل معها في صيد العقارب حول سجنه قبل سنوات لارتكابه جريمة قتل، وتلمح في حديثها لأنها تنوي تكليفه بمهمة أخرى خطيرة قد تكون سببًا في دخوله السجن مرة أخرى، ليذهب اعتقاد المشاهدين إلى أنها تنوي قتل الحاج إسماعيل الغول.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في طار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.