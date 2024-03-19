صراع كبير يعيشه عزيز «حسن الرداد» في مسلسل محارب مع عزازي أحد أكبر رجال الأعمال، والذي تسبب نجله رامي في دهس والدة محارب، ويشهد المسلسل مفاجآت جديدة؛ لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 9.

مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة التاسعة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 9، على النحو التالي:

يعرض مسلسل محارب على قناة سي بي سي فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 صباحًا والثانية 3:45 مساءً.

كما يذاع مسلسل محارب الحلقة 9 على قناة cbc حصريا، وهي القناة الوحيدة الناقلة للمسلسل.

أحداث مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024 طوال الشهر فهو أحد الملسلات الطويلة فئة 30 حلقة، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي حول الشاب محارب الذي تتغير حياته بعد وفاة والده نتيجة دهس شاب لها، إذ يضطر لمواجهة بطش رجل الأعمال، فضلا عن إعالة أسرته ومحاولة تجهيز شقته للزواج من إنجي.

يقوم ببطولة مسلسل محارب النجم حسن الرداد ويشاركه عدد كبير من نجوم الفن من بينهم: أحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي ونرمين الفقي ومنة فضالي وسلوى عثمان وعابد عناني وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود الليثي.