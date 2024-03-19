مسلسل حق عرب الحلقة 9.. عرب السويركي يرفض عرض المعلم عبد ربه

توالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 9 على شاشة قناة ON Drama، بطولة الفنان أحمد العوضي، بعد أن أمر المعلم عبد ربه، عرب السويركي، بالزواج بابنته الكبري سميحة وتجسد دورها الفنانة دنيا المصري خلال 48 ساعة فقط.

أحمد العوضي يستغيث بحبيبته بعد اجباره على الزواج

وذهب عرب السويركي ليستغيث بحبيبته حنان وتجسد دورها الفنانة دينا فؤاد، ويحكي لها ما حدث، ولكن رد فعلها كان مفاجئا لها واتهمته بالتقصير تجاهها وأنّه كان يجب أن يرفض الزواج على الفور دون الحاجة لوقت إلى التفكير إذا كان يحبها، وأنّها رفضت رباح أبو الدهب من أجل أنها تحبه.

مشهد رومانسي يجمع بين عرب أحمد العوضي ودينا فؤاد

وفي مشهد رومانسي بكت حنان وتجسدها دينا فؤاد في أحضان حبيبها عرب السويركي والذي أخبرها بأنّه لم يحب غيرها ولن يتركها لأحد غيره، وهون عليها صدمتها، وذهب عرب السويركي لـ المعلم عبدربه وأبلغه أنّه يكن له كل الاحترام ولبناته ولكنه لا يستطيع الزواج بابنته سميحة لأنه يحب حنان ووعد والدها بالزواج بها، فما كان من المعلم عبدربه إلا أن أكشر عن أنيابه وغضب من رفض عرب الزواج بابنته قائلا: «عايز تسيب سميحة بنت المعلم عبدربه وتختار حنان السريحة؟».