مسلسل حق عرب الحلقة 8.. دينا فؤاد في مواجهة أحمد العوضي فمن ينتصر؟

تنطلق في الساعة 9 مساء الليلة مسلسل حق عرب الحلقة 8 على شاشة قناة ON Drama، والتي تواصل تصاعد تشويقي للأحداث والخيوط الدرامية لأبطالها، إذ قرر عرب السويركي ويجسد شخصيته أحمد العوضي، أن يخطب حبيبته حنان والتي تجسدها دينا فؤاد بشكل رسمي، في ظل رفض زوجة أبيها رضا والتي تجسد دورها وفاء عامر، لرغبتها في الزواج من شخص أغني.

أحمد العوضي يكشف حقيقة دينا فؤاد

تتوالى أحداث مسلسل حق عرب مع كشف علي السويركي لحقيقة حنان ونصبها على الأشخاص مقابل جميع أموال طائلة بطريقة غير شرعية وابتزازهم لعدم تحرير محاضر تحرش ضدهم فيقومون بدفع ما تطلبه من مال.

وهذا ما سيرفضه ويشكّل صدمة كبيرة لحبيبها عرب السويركي، ما يجعله في صدمة كبيرة، بعد أن تصبح في مواجهته، فهل تنتصر حنان في إثبات حسن نيتها واحتياجها للمال في تبرير موقفها أمام عرب السويركي أم تكون النهاية بينهما؟! هذا ما ستكشف عنه الحلقة 8 من مسلسل حق عرب مساء الليلة.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 8

وتذاع الحلقة 8 من مسلسل حق عرب الليلة على شاشة قناة ON Drama، في الساعة 9 مساءً، إضافة لعرضها في تمام الساعة 12 منتصف الليل، كما يمكنك مشاهدتها من خلال تطبيق WATCH IT، بالتزامن مع عرضها على قنوات ON ودون فواصل إعلانية.