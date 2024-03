مصير مجهول يعيشه أبطال مسلسل حق عرب، ما جعل الجمهور في حالة تشويق لـ مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 9، والتى نكشفها فى السطور التالية.

من المقرر أن يكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 9 بطولة أحمد العوضي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وعلى شاشة قناة ON في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، كما تعرض منصة WATCH IT الحلقة تزامنًا مع عرضها على القناة دون فواصل إعلانية.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 9

وأعلنت شبكة قنوات ON عن موعد إعادة الحلقات، حيث تكون الإعادة على قناة ON Drama في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليلة، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك فى بطولة مسلسل حق عرب كل من أحمد العوضي، وفاء عامر، سلوى عثمان، دينا فؤاد، وفاء مكي، وليد فواز، أحمد صيام وآخرين من إخراج إسماعيل فاروق.