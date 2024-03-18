مسلسل حق عرب الحلقة 8.. رياض الخولي يهدد ابنته بالقتل

تطورات من العيار الثقيل، تشهدها حلقات مسلسل حق عرب يوما تلو الآخر؛ إذ شهدت الحلقة 8 الليلة، صراعا جديدا بين عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، والمعلم عبد ربه «الفنان رياض الخولي»، بعدما وضعه في ورطه وأمره بالزواج من ابنته سميحة، وتجسدها دنيا المصري، بعدما نجح في العثور عليها بعد هروبها من المنزل.

ورطة عرب السويركى في زواجه من شقيقته

واستقبل عرب السويركي وسميحة، ووالدتهما صباح الجياش الخبر كالصاعقة، لعلم صباح بأن عرب السويركي وسميحة أشقاء، ولعدم رغبة سميحة الزواج من عرب السويركي لأنها لا تحبه، ولارتباط الأخير بـ حنان ووعد والدها بالخطوبة رسميًا.

رياض الخولي يهدد ابنته بالقتل

وما زاد الأمر تعقيدًا عندما رفضت سميحة وأبلغلت والدها رياض الخولي أنه لن تتزوجه إلا بموتها، فرد عليها قائلا: «معنديش بنات تعصى أوامر والا تتدفن تحت رجلي حية».