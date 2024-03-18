ملخص الحلقة 8 مسلسل حق عرب.. أحمد العوضي يهزم غرور وليد فواز

انطلقت منذ قليل، حلقة جديدة من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، ونكشف في السطور التالية ملخص الحلقة 8 مسلسل حق عرب.

شهدت الحلقة 8 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، انتصارًا جديدًا لشهامته ورجولته، إذ تمكن من الوصول إلى مكان سميحة التي تجسد شخصيتها دنيا المصري، ابنة المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، بعدما أبلغته والدتها صباح الجياش والتي تقدم دورها الفنانة وفاء عامر بأن آخر مكالمة هاتفية لها قبل وفاتها كانت مع رباح أبو الدهب «وليد فواز».

أحمد العوضي ينقذ دنيا المصري

وعلى الفور ذهب عرب السويركي ويجسده أحمد العوضي إلى منزل رباح أبو الدهب، لتتصدم به سميحة، وتتفاجأ بمعرفته لمكانها، ويبدأ عرب السويركي في توبيخ رباح أبو الدهب على فعلته وأنها لا تمس للرجولة، فإذا به يتنصل من حبيبته سميحة ويبلغه بأنها هي من هربت من بيت والدها المعلم عبدربه واستغاثت به وطلبت منه أن يتزوجها.

صدمة دنيا المصري في حبيبها وليد فواز

وتوالت أحداث الحلقة 8 من مسلسل حق عرب ولم تستوعب سميحة الصدمة وطالبها عرب السويركي أن تتجهز للعودة لبيت والدها المعلم عبد ربه، وتوعد رباح أبو الدهب بتصفية حساباتهما في وقت لاحق.