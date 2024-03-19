مسلسل كامل العدد +1 الحلقة التاسعة.. هل ستنقذ دينا الشربيني زوجها؟

ذهب أحمد الذي يؤدي دوره الفنان شريف سلامة، رفقة زوجته ليلى التي تؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني، إلى حفل الهالوين متنكرين، وكأنهما سيتعرفان على بعضهما البعض من جديد، ولكنهما يقعا في أزمة أدت إلى حبس الزوج شريف سلامة، لنرى ماذا سيحدث في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة التاسعة؟

أحداث الحلقة 9 من مسلسل كامل العدد +1

وانتهت الحلقة السابقة من المسلسل، على تسليم أحمد للشرطة، وذلك بعد محاولته تأدية دور أنه يتعرف على ليلى لأول مرة ولكنه يفشل في ذلك، ويكرر المشهد إلى أن اعتقد الحاضرين بالحفلة أنه يتحرش بها، فيطلبون له مدير المطعم في الأثناء التي ذهبت فيها ليلى إلى الحمام، وتتوالى الأحداث في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة التاسعة.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة التاسعة

وحاول أحمد في الحلقة الثامنة من المسلسل إقناع مدير المطعم، أنّ هذه المرأة زوجته وهو لا يتحرش بها، وحاول الاتصال بليلى ليثبت صحة كلامه، لكنها لم ترد عليه لذا جرى تسليمه إلى شرطة السياحة، لينتظر المشاهدين ومحبي المسلسل ماذا سيقع في مسلسل كامل العدد+1 الحلقة التاسعة من إنقاذ ليلى لزوجها؟